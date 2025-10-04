Araçatuba intensifica fiscalização após suspeita de metanol

Araçatuba intensificou a fiscalização em estabelecimentos comerciais após a suspeita de um caso de intoxicação por metanol, substância tóxica que pode estar presente em bebidas alcoólicas adulteradas. Desde quinta-feira (2), equipes da Vigilância Sanitária Municipal e da Polícia Civil vistoriaram mais de dez pontos de venda varejista.

Durante a operação, diversas garrafas de bebidas foram apreendidas pelos investigadores. A quantidade exata não foi divulgada, mas os produtos serão encaminhados à Polícia Científica para perícia. Até o momento, nenhum estabelecimento foi interditado.

De acordo com a dirigente administrativa da Vigilância Sanitária de Araçatuba, Graziela Gon da Silva, a ação segue orientações do Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo. “Nosso objetivo é evitar novos casos de intoxicação e proteger a população. O consumo de metanol pode causar cegueira permanente e até levar à morte”, afirmou.