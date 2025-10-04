Araçatuba intensifica fiscalização após suspeita de metanol

Araçatuba intensificou a fiscalização em estabelecimentos comerciais após a suspeita de um caso de intoxicação por metanol, substância tóxica que pode estar presente em bebidas alcoólicas adulteradas. Desde quinta-feira (2), equipes da Vigilância Sanitária Municipal e da Polícia Civil vistoriaram mais de dez pontos de venda varejista.
Durante a operação, diversas garrafas de bebidas foram apreendidas pelos investigadores. A quantidade exata não foi divulgada, mas os produtos serão encaminhados à Polícia Científica para perícia. Até o momento, nenhum estabelecimento foi interditado.
De acordo com a dirigente administrativa da Vigilância Sanitária de Araçatuba, Graziela Gon da Silva, a ação segue orientações do Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo. “Nosso objetivo é evitar novos casos de intoxicação e proteger a população. O consumo de metanol pode causar cegueira permanente e até levar à morte”, afirmou.
Uma jovem permanece internada na Santa Casa de Araçatuba após suspeita de intoxicação exógena. A Secretaria Municipal de Saúde emitiu um alerta aos profissionais das UBSs, pronto-socorro, hospitais e clínicas privadas para redobrar a atenção na identificação, notificação e tratamento dos casos suspeitos.
Os primeiros sintomas geralmente surgem entre seis e 24 horas após a ingestão. Segundo a Vigilância Epidemiológica, sinais como dor abdominal intensa, tontura e confusão mental exigem atendimento médico imediato. O atendimento rápido - preferencialmente nas primeiras seis horas - é decisivo para evitar complicações graves.
Outros sintomas incluem náuseas, taquicardia, visão turva, fotofobia, sonolência e convulsões. Em casos mais severos, pode ocorrer cegueira irreversível, comprometimento neurológico, insuficiência renal e até óbito.
