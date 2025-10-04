Birigui conclui manutenção em 100% das escolas municipais

A Prefeitura de Birigui, por meio da Secretaria Municipal de Educação, finalizou um programa de manutenção preventiva e corretiva em todas as escolas e creches municipais. A ação envolveu a atuação da equipe operacional própria, ampliada em 2025, com foco em garantir estruturas mais seguras e adequadas para a comunidade escolar.

Foram atendidos quase 200 ofícios, abrangendo serviços essenciais como limpeza de calhas e grelhas, reparos em telhados, revisão elétrica e manutenção hidráulica. A Escola Municipal Professora Adelina Bernadette dos Santos Pacitti recebeu atenção especial, com troca completa do piso do pátio por piso intertravado ecológico.

Na Escola Municipal Ruth Pintão Lot, foi implantada uma nova sala de informática, totalmente tematizada para receber projetos do Sesi. Outras unidades receberam obras de drenagem redimensionada, cimentação de pátios e construção de muros de divisa - medidas importantes para prevenção de alagamentos e reforço da segurança.