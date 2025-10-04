Governo propõe CNH mais barata com fim de aulas obrigatórias

O governo federal abriu consulta pública para discutir mudanças profundas no processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A proposta em análise prevê o fim da obrigatoriedade de aulas em autoescolas para as categorias A e B, permitindo que os candidatos escolham como se preparar para os exames teórico e prático dos Detrans.

Com a flexibilização, o custo para tirar a CNH - que hoje pode chegar a R$ 3,2 mil - poderá cair em até 80%. A minuta do projeto ficará disponível por 30 dias na plataforma Participa + Brasil, período em que qualquer cidadão poderá enviar sugestões. Após essa etapa, o texto seguirá para análise do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Segundo o Ministério dos Transportes, o objetivo é modernizar e desburocratizar o processo, ampliando o acesso à habilitação, sobretudo para pessoas de baixa renda. A estimativa é que cerca de 20 milhões de brasileiros dirijam atualmente sem CNH.