SP tem 102 casos de intoxicação por metanol em bebidas

O Governo do Estado de São Paulo confirmou, nesta sexta-feira (3), 102 ocorrências entre investigadas e confirmadas de possível intoxicação por metanol em diferentes regiões. O alerta foi estendido também ao interior, onde municípios como Araçatuba têm casos em investigação.
Até o momento, foram confirmados 11 casos, com um óbito registrado na capital. Outros 91 casos estão sob análise, incluindo oito mortes suspeitas: cinco em São Paulo, duas em São Bernardo do Campo e uma em Cajuru.
Diante do avanço das ocorrências, o Estado mantém desde terça-feira (30) um gabinete de crise para intensificar as ações de fiscalização. A orientação principal é que os consumidores evitem qualquer bebida destilada de origem desconhecida neste período.
Equipes das secretarias de Saúde, Segurança Pública, Fazenda e Justiça atuam de forma integrada. Desde o início da força-tarefa, 10 estabelecimentos foram interditados e 4.500 garrafas suspeitas apreendidas. Ao longo do ano, 30 pessoas foram presas por envolvimento com a produção e venda de bebidas falsificadas.
Para reforçar a rede de atendimento, o governo estadual adquiriu e distribuiu 2 mil ampolas de álcool etílico absoluto substância utilizada no tratamento de intoxicações para os hospitais de referência de Campinas, Ribeirão Preto e São Paulo.
Segundo a Secretaria de Saúde, sintomas como dor abdominal intensa, tontura e confusão mental após ingestão de bebida devem ser tratados como alerta. A recomendação é procurar imediatamente uma unidade de saúde, preferencialmente nas primeiras seis horas após os sinais.
