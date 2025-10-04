SP tem 102 casos de intoxicação por metanol em bebidas

O Governo do Estado de São Paulo confirmou, nesta sexta-feira (3), 102 ocorrências entre investigadas e confirmadas de possível intoxicação por metanol em diferentes regiões. O alerta foi estendido também ao interior, onde municípios como Araçatuba têm casos em investigação.

Até o momento, foram confirmados 11 casos, com um óbito registrado na capital. Outros 91 casos estão sob análise, incluindo oito mortes suspeitas: cinco em São Paulo, duas em São Bernardo do Campo e uma em Cajuru.

Diante do avanço das ocorrências, o Estado mantém desde terça-feira (30) um gabinete de crise para intensificar as ações de fiscalização. A orientação principal é que os consumidores evitem qualquer bebida destilada de origem desconhecida neste período.