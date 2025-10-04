Servidor é preso após agredir médico e enfermeira em Andradina

Um funcionário público de 43 anos foi preso em flagrante nessa quinta-feira (2), em Andradina, suspeito de agredir um médico e uma enfermeira dentro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O caso ocorreu pela manhã, após o homem desrespeitar os protocolos de atendimento do local.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito acompanhava a esposa, que se queixava de dores. Ele entrou na sala de atendimento sem realizar a triagem ou o cadastro na recepção, o que gerou alerta da equipe. Durante a discussão, passou a filmar e insultar os profissionais de enfermagem.

Ao tentar intervir para acalmar os ânimos, o médico foi atingido por um soco no rosto. Uma enfermeira que atendia outro paciente também acabou agredida. Na sequência, o homem saiu do prédio, bateu com força na porta de entrada que acabou estourando e fugiu.