05 de outubro de 2025
VIOLÊNCIA

Servidor é preso após agredir médico e enfermeira em Andradina

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Homem de 43 anos entrou sem triagem, discutiu com equipe e atacou profissionais da UPA; porta foi danificada durante a fuga
Homem de 43 anos entrou sem triagem, discutiu com equipe e atacou profissionais da UPA; porta foi danificada durante a fuga

Um funcionário público de 43 anos foi preso em flagrante nessa quinta-feira (2), em Andradina, suspeito de agredir um médico e uma enfermeira dentro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O caso ocorreu pela manhã, após o homem desrespeitar os protocolos de atendimento do local.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito acompanhava a esposa, que se queixava de dores. Ele entrou na sala de atendimento sem realizar a triagem ou o cadastro na recepção, o que gerou alerta da equipe. Durante a discussão, passou a filmar e insultar os profissionais de enfermagem.

Ao tentar intervir para acalmar os ânimos, o médico foi atingido por um soco no rosto. Uma enfermeira que atendia outro paciente também acabou agredida. Na sequência, o homem saiu do prédio, bateu com força na porta de entrada que acabou estourando e fugiu.

A Polícia Militar localizou o suspeito em sua residência. Em depoimento, ele afirmou que gravava o atendimento para registrar a consulta da esposa e negou ter cometido as agressões. Também disse que foi cercado por enfermeiras e que a porta quebrou acidentalmente.

Mesmo assim, foi levado à delegacia e autuado em flagrante. O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil.

