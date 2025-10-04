05 de outubro de 2025
CRIME SEXUAL

GCM detém suspeito de importunação sexual em clínica de Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Reprodução de imagens gravadas pela câmera de segurança
Reprodução de imagens gravadas pela câmera de segurança

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Birigui deteve, na última quarta-feira (1°), um homem acusado de importunação sexual contra a recepcionista de uma clínica localizada na região central da cidade.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito bateu à porta da clínica pedindo ajuda. Após a negativa da funcionária, ele exibiu o órgão genital e começou a se masturbar diante da porta de vidro, fugindo logo em seguida.

A cena foi registrada pelas câmeras de segurança e as imagens permitiram que os agentes da GCM identificassem o homem, conhecido nos meios policiais pelo apelido “Original”. Ele foi localizado na Rua Groelândia, em um ponto marcado pelo fluxo de drogas.

Durante a abordagem, confessou o ato e afirmou estar sob efeito de entorpecentes. Conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), foi reconhecido pela vítima. Após ser ouvido, acabou liberado.

O caso foi registrado como importunação sexual e segue em investigação.

