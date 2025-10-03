Homem atropelado em Birigui precisa de doação urgente de sangue

José Eduardo Botine, de 58 anos, está precisando com urgência de doação de sangue, de qualquer tipo sanguíneo. Ele teve uma das pernas amputada após ser atropelado por um Ford Courier desgovernado, na rua José Fonzar, bairro Recanto dos Pássaros, em Birigui, na segunda-feira (29).

No momento do acidente, Botine descarregava um Ford Fiesta carregado com orquídeas. O motorista da picape, de 31 anos, perdeu o controle do veículo ao sair de uma empresa e atingiu a vítima, que foi arrastada por cerca de 20 metros, até colidir com um Fiat Toro estacionado.

Ele foi socorrido pelo resgate e levado ao pronto-socorro de Birigui, sendo transferido posteriormente para a Santa Casa de Araçatuba, onde permanece internado.