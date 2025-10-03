03 de outubro de 2025
PREVENÇÃO

Araçatuba aplica apenas 89 doses da vacina contra HPV em jovens

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Apenas 89 doses foram aplicadas entre adolescentes de 15 a 19 anos; cobertura está bem abaixo da meta estabelecida
A cobertura vacinal contra o papilomavírus humano (HPV) entre adolescentes de 15 a 19 anos em Araçatuba ainda é considerada baixa. Apenas 89 jovens receberam a primeira dose da vacina, sendo 47 meninos e 42 meninas, desde o início da ação de “resgate” promovida pela Secretaria Municipal de Saúde.

A meta estabelecida é vacinar 95% do público-alvo, formado por mais de 6,7 mil adolescentes. A medida segue orientação do Ministério da Saúde, que autorizou temporariamente a imunização para essa faixa etária com o objetivo de ampliar a proteção.

A vacina quadrivalente protege contra quatro subtipos do vírus (6, 11, 16 e 18), associados ao surgimento de verrugas genitais e a diferentes tipos de câncer - incluindo colo do útero, pênis, ânus e garganta. Como muitas infecções não apresentam sintomas, a vacinação é considerada a forma mais eficaz de prevenção.

As doses estão disponíveis gratuitamente nas UBSs de segunda a sexta, das 7h às 19h, com horários estendidos em três unidades e plantões aos fins de semana.

