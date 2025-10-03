03 de outubro de 2025
RECEPTAÇÃO

Polícia prende homem por guardar carreta roubada em oficina

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Veículo era monitorado por autoridades do Paraná e foi localizado no Parque Industrial, em Araçatuba
Veículo era monitorado por autoridades do Paraná e foi localizado no Parque Industrial, em Araçatuba

A Polícia Militar prendeu, na tarde de quinta-feira, 2, um homem suspeito de receptação em Araçatuba. Ele é proprietário de uma oficina no Parque Industrial, onde foi localizada uma carreta que havia sido produto de crime no Estado do Paraná.

Após receberem informações sobre o veículo, policiais foram até o endereço e encontraram a carreta estacionada no pátio. O dono da oficina afirmou que havia permitido que um amigo guardasse o veículo no local, informando ainda que o cavalo mecânico havia sido levado para manutenção em uma auto elétrica.

As partes foram encaminhadas ao Distrito Policial. O proprietário da oficina foi autuado em flagrante por receptação e permaneceu preso à disposição da Justiça.

