03 de outubro de 2025
COMBATE À FOME

Sesc lança em Araçatuba o Mesa Brasil para reduzir desperdício

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Programa conecta doadores e instituições sociais e inicia operação no dia 10 de outubro, com uma agenda especial de lançamento na cidade
Araçatuba passa a integrar, a partir de outubro, a maior rede privada de bancos de alimentos da América Latina: o Sesc Mesa Brasil. O programa chega à cidade com o objetivo de fortalecer ações de combate à fome, à insegurança alimentar e ao desperdício de alimentos, conectando empresas doadoras a instituições sociais locais.

Entre os dias 6 e 9 de outubro, a instituição promove uma série de eventos para marcar a implantação da iniciativa, incluindo apresentação pública na Câmara Municipal, participação no evento APAS Experience, entrega de alimentos arrecadados e um café de boas-vindas com especialistas em segurança alimentar. A operação regular começa no dia 10.

Com mais de 30 anos de atuação, o programa recolhe anualmente mais de 6 milhões de quilos de alimentos em São Paulo, que são redistribuídos a cerca de 1.270 instituições sociais em 88 municípios. A ação em Araçatuba conta com o apoio da Prefeitura, Sindicato do Comércio Varejista e da Associação Paulista de Supermercados (Apas).

Além de garantir a destinação adequada de alimentos próprios para consumo, o Mesa Brasil também atua com capacitação de entidades e ações educativas, incentivando boas práticas alimentares e aproveitamento integral dos alimentos.

