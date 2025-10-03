Sesc lança em Araçatuba o Mesa Brasil para reduzir desperdício

Araçatuba passa a integrar, a partir de outubro, a maior rede privada de bancos de alimentos da América Latina: o Sesc Mesa Brasil. O programa chega à cidade com o objetivo de fortalecer ações de combate à fome, à insegurança alimentar e ao desperdício de alimentos, conectando empresas doadoras a instituições sociais locais.

Entre os dias 6 e 9 de outubro, a instituição promove uma série de eventos para marcar a implantação da iniciativa, incluindo apresentação pública na Câmara Municipal, participação no evento APAS Experience, entrega de alimentos arrecadados e um café de boas-vindas com especialistas em segurança alimentar. A operação regular começa no dia 10.

Com mais de 30 anos de atuação, o programa recolhe anualmente mais de 6 milhões de quilos de alimentos em São Paulo, que são redistribuídos a cerca de 1.270 instituições sociais em 88 municípios. A ação em Araçatuba conta com o apoio da Prefeitura, Sindicato do Comércio Varejista e da Associação Paulista de Supermercados (Apas).