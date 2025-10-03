Caminhão tomba na Rondon após motorista dormir ao volante

Um caminhão-baú tombou por volta das 5h da manhã desta sexta-feira, 3, na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), no perímetro urbano de Coroados. As duas faixas da rodovia precisaram ser interditadas para atendimento à ocorrência e retirada do veículo.

O motorista sofreu apenas escoriações leves nos braços e no rosto. Experiente, com mais de 12 anos de profissão, ele seguia de Boraceia (SP) com destino a Birigui quando, ao cochilar no volante, perdeu o controle da direção, de acordo com a polícia. O caminhão atravessou o canteiro central e tombou na pista contrária, no km 509, sentido capital paulista.

Equipes da Polícia Militar preservaram o local até a conclusão dos trabalhos técnicos. Após a remoção do veículo, o trânsito foi totalmente liberado. Apesar dos ferimentos leves do condutor, a parte dianteira do caminhão ficou bastante danificada.