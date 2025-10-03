Defesa Civil combate incêndio de grandes proporções em Araçatuba

A Defesa Civil de Araçatuba, vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Pública, atuou nessa quinta-feira, 2, no controle de um incêndio que atingiu aproximadamente 91,5 mil metros quadrados de vegetação em um terreno localizado na rua José Marreira, no bairro Universo.

O episódio ocorreu em meio ao período de alerta para queimadas que afeta não apenas Araçatuba, mas diversas regiões do Estado de São Paulo, marcado por altas temperaturas e clima seco.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Eduardo Cardozo, a situação exige atenção redobrada da comunidade. “Pedimos à população que evite qualquer tipo de queimada, pois a vegetação seca facilita a propagação do fogo. Uma simples fagulha pode dar início a um incêndio de grandes proporções”, alertou.