Defesa Civil combate incêndio de grandes proporções em Araçatuba

A Defesa Civil de Araçatuba, vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Pública, atuou nessa quinta-feira, 2, no controle de um incêndio que atingiu aproximadamente 91,5 mil metros quadrados de vegetação em um terreno localizado na rua José Marreira, no bairro Universo.
O episódio ocorreu em meio ao período de alerta para queimadas que afeta não apenas Araçatuba, mas diversas regiões do Estado de São Paulo, marcado por altas temperaturas e clima seco.
De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Eduardo Cardozo, a situação exige atenção redobrada da comunidade. “Pedimos à população que evite qualquer tipo de queimada, pois a vegetação seca facilita a propagação do fogo. Uma simples fagulha pode dar início a um incêndio de grandes proporções”, alertou.
As previsões meteorológicas indicam que os próximos dias seguirão sem chuva, com temperaturas variando entre 23°C e 34°C. A umidade relativa do ar deve oscilar entre 23% e 51%, índices que caracterizam estado de atenção.
A Defesa Civil reforça que, em caso de novos focos de incêndio, a população deve acionar imediatamente o órgão pelo telefone (18) 99745-1911 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
