PM intensifica policiamento em Araçatuba e aborda 70 pessoas

A Polícia Militar realizou nesta quinta-feira, 2, em Araçatuba, a Operação Saturação, mobilizando equipes da Força Tática, Rocam e Radiopatrulhamento da 1ª Companhia do 2º BPM/I. A iniciativa teve como foco reforçar a segurança nos bairros, prevenir delitos e ampliar a presença ostensiva da corporação.

Ao longo de todo o dia, foram montados bloqueios de trânsito e intensificada a fiscalização de veículos e pessoas, o que gerou os seguintes resultados:

70 pessoas abordadas;

64 veículos inspecionados;

29 infrações de trânsito registradas;

verificação de indivíduos em medidas cautelares;

prisão de procurado pela Justiça por tráfico de drogas;

recuperação de uma carreta irregular e detenção de suspeito por receptação.

De acordo com a corporação, ações como esta buscam reduzir índices criminais, coibir ilícitos e oferecer maior sensação de segurança à população.