03 de outubro de 2025
OPERAÇÃO SATURAÇÃO

PM intensifica policiamento em Araçatuba e aborda 70 pessoas

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
CPI 10
Ação da PM abordou 70 pessoas, fiscalizou 64 veículos e resultou em prisão por tráfico e recuperação de carreta roubada
A Polícia Militar realizou nesta quinta-feira, 2, em Araçatuba, a Operação Saturação, mobilizando equipes da Força Tática, Rocam e Radiopatrulhamento da 1ª Companhia do 2º BPM/I. A iniciativa teve como foco reforçar a segurança nos bairros, prevenir delitos e ampliar a presença ostensiva da corporação.

Ao longo de todo o dia, foram montados bloqueios de trânsito e intensificada a fiscalização de veículos e pessoas, o que gerou os seguintes resultados:

  • 70 pessoas abordadas;
  • 64 veículos inspecionados;
  • 29 infrações de trânsito registradas;
  • verificação de indivíduos em medidas cautelares;
  • prisão de procurado pela Justiça por tráfico de drogas;
  • recuperação de uma carreta irregular e detenção de suspeito por receptação.

De acordo com a corporação, ações como esta buscam reduzir índices criminais, coibir ilícitos e oferecer maior sensação de segurança à população.

