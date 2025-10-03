PM intensifica policiamento em Araçatuba e aborda 70 pessoas

A Polícia Militar realizou nesta quinta-feira, 2, em Araçatuba, a Operação Saturação, mobilizando equipes da Força Tática, Rocam e Radiopatrulhamento da 1ª Companhia do 2º BPM/I. A iniciativa teve como foco reforçar a segurança nos bairros, prevenir delitos e ampliar a presença ostensiva da corporação.
Ao longo de todo o dia, foram montados bloqueios de trânsito e intensificada a fiscalização de veículos e pessoas, o que gerou os seguintes resultados:
- 70 pessoas abordadas;
- 64 veículos inspecionados;
- 29 infrações de trânsito registradas;
- verificação de indivíduos em medidas cautelares;
- prisão de procurado pela Justiça por tráfico de drogas;
- recuperação de uma carreta irregular e detenção de suspeito por receptação.
De acordo com a corporação, ações como esta buscam reduzir índices criminais, coibir ilícitos e oferecer maior sensação de segurança à população.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.