Araçatuba, Birigui e Penápolis terão bênção dos animais

Em celebração ao Dia Mundial dos Animais e dentro da semana de São Francisco de Assis, as cidades de Araçatuba, Birigui e Penápolis realizam neste sábado, 4, cerimônias de bênção para animais de estimação, tradição que reforça a mensagem de cuidado e fraternidade pregada pelo santo.

Na Paróquia São Francisco e Santa Clara, em Araçatuba, que fica no bairro Pinheiros, terá uma programação especial. As atividades começam às 6h30 com a Missa do Alvorecer, celebrada pelo padre Delmiro, em comemoração ao aniversário de dedicação da igreja. Após a celebração, será servido um café da manhã partilhado. Às 8h, haverá a tradicional bênção dos animais em frente à igreja e, à noite, a partir das 18h30, a comunidade participa da procissão em honra ao padroeiro, seguida de missa solene presidida pelo padre Gildásio Mendes.

Já em Birigui, a bênção será às 9h, na Praça Nossa Senhora de Fátima, no bairro Fátima, conduzida pelos freis franciscanos. Também na cidade haverá benção às 18h, no barracão da Capela São Francisco, no bairro Toselar. Em Penápolis, onde o dia é feriado municipal em homenagem ao santo padroeiro, a programação começa às 7h com a Missa de São Francisco no Santuário. Logo depois, às 8h30, será realizada a bênção dos animais e plantas no pátio do Santuário.