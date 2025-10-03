Araçatuba recebe Potro do Futuro com R$ 5,5 milhões em prêmios

As inscrições para o 46º Potro do Futuro, a 18ª Copa dos Campeões e o 11º Derby do Quarto de Milha foram encerradas na última quarta-feira, 1º de outubro, com grande adesão de competidores. As provas acontecem de 7 a 19 de outubro de 2025, no Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado, em Araçatuba, encerrando o calendário anual de competições da raça.

Com uma premiação recorde de R$ 5,52 milhões, além de troféus e fivelas aos campeões, o evento promete disputas acirradas em 18 modalidades oficiais. Mais de11 mil incrições e mais de 4 mil animais já estão aptos a participar, consolidando o encontro como um dos maiores do setor no Brasil.

Além da relevância esportiva, o Potro do Futuro também tem forte impacto econômico para Araçatuba e toda a região. Hotéis, restaurantes, transportadoras, prestadores de serviços e o comércio local registram aumento significativo na movimentação, impulsionando a geração de renda e empregos temporários durante os dias de competição.