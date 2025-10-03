Concurso da Educação nomeia 4 mil professores em SP em novembro

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) confirmou que mais 4 mil professores aprovados no concurso público de ensino fundamental e médio serão nomeados e devem tomar posse entre os dias 24 e 28 de novembro. A publicação oficial saiu no Diário Oficial do Estado, trazendo as orientações para a entrega da documentação e laudos médicos exigidos.

Os novos docentes estarão aptos a participar da atribuição de classes e aulas do ano letivo de 2026 em escolas estaduais distribuídas pelas 91 Diretorias Regionais de Ensino, incluindo as de Araçatuba e Birigui que também recebem parte desse reforço no quadro de profissionais.

Com esta etapa, o Estado avança no plano de reposição e ampliação do quadro efetivo. Em 2025, outros 12 mil professores já foram nomeados, e o concurso, realizado em 2023, prevê ao todo 15 mil vagas para o Ensino Fundamental (anos finais) e Médio.