Defesa Civil alerta para calor extremo e termômetros em 40°C

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para condições climáticas distintas no interior entre quinta-feira (2) e domingo (5). Enquanto parte das cidades deve enfrentar calor intenso com baixa umidade, outras localidades têm risco de pancadas de chuva e até tempestades no período da noite.

O aviso reforça a preocupação com a queda da umidade relativa do ar, que pode ficar abaixo de 20% em várias regiões e chegar a 12% em pontos críticos, cenário que eleva riscos para a saúde e o meio ambiente. A Organização Mundial da Saúde recomenda índices entre 40% e 60% para o conforto humano.

Segundo o IPMet da Unesp de Bauru, não há previsão de chuva em Araçatuba nos próximos dias, mas os termômetros devem se aproximar dos 40°C na segunda-feira, 6. A Climatempo confirma a tendência de tempo firme na região, com mínimas entre 20°C e 22°C e máximas que variam de 36°C até 40°C no início da próxima semana.