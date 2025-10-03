Defesa Civil alerta para calor extremo e termômetros em 40°C

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para condições climáticas distintas no interior entre quinta-feira (2) e domingo (5). Enquanto parte das cidades deve enfrentar calor intenso com baixa umidade, outras localidades têm risco de pancadas de chuva e até tempestades no período da noite.
O aviso reforça a preocupação com a queda da umidade relativa do ar, que pode ficar abaixo de 20% em várias regiões e chegar a 12% em pontos críticos, cenário que eleva riscos para a saúde e o meio ambiente. A Organização Mundial da Saúde recomenda índices entre 40% e 60% para o conforto humano.
Segundo o IPMet da Unesp de Bauru, não há previsão de chuva em Araçatuba nos próximos dias, mas os termômetros devem se aproximar dos 40°C na segunda-feira, 6. A Climatempo confirma a tendência de tempo firme na região, com mínimas entre 20°C e 22°C e máximas que variam de 36°C até 40°C no início da próxima semana.
Em Presidente Prudente e Marília, a previsão é de sol forte durante o dia e possibilidade de tempestades à noite, com temperaturas entre 21°C e 36°C. Já em São José do Rio Preto e Araçatuba, o calor deve ser ainda mais intenso, com mínimas próximas de 21°C e máximas que podem alcançar 37°C neste fim de semana.
Em Bauru, o sol predomina até o sábado, 4, mas também há risco de tempestades no período noturno, com mínima de 19°C e máxima de 34°C.
A orientação da Defesa Civil é que a população redobre os cuidados com a hidratação, evite exposição prolongada ao sol nas horas mais quentes do dia e mantenha atenção diante da possibilidade de incêndios e chuvas fortes em áreas de risco.
