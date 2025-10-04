Araçatuba discute projeto para remover veículos abandonados

Na próxima segunda-feira (6), a Câmara Municipal de Araçatuba discute em sessão ordinária o Projeto de Lei nº 106/2025, de autoria do vereador Fernando Fabris, que institui a Política Municipal de Identificação e Remoção de Veículos Abandonados em Logradouros Públicos.
A proposta estabelece prazos e critérios para caracterizar abandono, prevê notificação aos proprietários e autoriza a remoção dos veículos que não forem retirados. O texto também define as possíveis destinações, como leilão, reciclagem ou doação, buscando organizar o espaço urbano, melhorar a mobilidade e combater riscos à saúde pública.
"Cuidar de quem ensina"
Outro destaque da sessão é o projeto que cria a campanha “Cuidar de Quem Ensina”, voltada à promoção da saúde mental dos professores da rede municipal. A iniciativa prevê ações permanentes de prevenção, acolhimento e suporte psicológico, especialmente em áreas mais vulneráveis.
Entre os demais projetos em pauta estão o projeto que institui a política de prevenção e combate às amputações decorrentes do diabetes; o PL 125/2025, que cria a Semana Municipal de Prevenção aos Acidentes de Trânsito “Se Beber Não Dirija”; e os projetos de denominação de vias, além da segunda discussão da Resolução, que altera dispositivos do Regimento Interno da Câmara.
A 32ª Sessão Ordinária será realizada no Plenário da Câmara de Araçatuba, a partir das 19h de segunda-feira (6 de outubro), com transmissão ao vivo pelo site oficial do Legislativo: www.camaraaracatuba.sp.gov.br
.
