Araçatuba discute projeto para remover veículos abandonados

Na próxima segunda-feira (6), a Câmara Municipal de Araçatuba discute em sessão ordinária o Projeto de Lei nº 106/2025, de autoria do vereador Fernando Fabris, que institui a Política Municipal de Identificação e Remoção de Veículos Abandonados em Logradouros Públicos.

A proposta estabelece prazos e critérios para caracterizar abandono, prevê notificação aos proprietários e autoriza a remoção dos veículos que não forem retirados. O texto também define as possíveis destinações, como leilão, reciclagem ou doação, buscando organizar o espaço urbano, melhorar a mobilidade e combater riscos à saúde pública.

"Cuidar de quem ensina"

Outro destaque da sessão é o projeto que cria a campanha “Cuidar de Quem Ensina”, voltada à promoção da saúde mental dos professores da rede municipal. A iniciativa prevê ações permanentes de prevenção, acolhimento e suporte psicológico, especialmente em áreas mais vulneráveis.