Birigui garante matrícula mesmo sem comprovante de vacinação

A Prefeitura de Birigui, por meio da Secretaria Municipal de Educação, garantiu que todos os pedidos de matrícula na rede municipal estão sendo acolhidos, assegurando o direito constitucional de acesso à educação a todas as crianças.
Quanto à apresentação do atestado de vacinação, os responsáveis que optarem por não entregar o documento deverão formalizar sua decisão mediante a assinatura de um termo na unidade escolar.
Segundo a Secretaria, as escolas não interferem nas decisões familiares sobre vacinação infantil, limitando-se a comunicar o Conselho Tutelar sobre os casos em que houver recusa na entrega do atestado.
A Administração afirma que reforça seu compromisso com a transparência, legalidade e inclusão, reafirmando que nenhuma criança ficará sem vaga por conta da ausência do documento.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.