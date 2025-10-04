04 de outubro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
CASO DA VACINA

Birigui garante matrícula mesmo sem comprovante de vacinação

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Famílias que optarem por não apresentar atestado devem assinar termo de responsabilidade
Famílias que optarem por não apresentar atestado devem assinar termo de responsabilidade

A Prefeitura de Birigui, por meio da Secretaria Municipal de Educação, garantiu que todos os pedidos de matrícula na rede municipal estão sendo acolhidos, assegurando o direito constitucional de acesso à educação a todas as crianças.

Quanto à apresentação do atestado de vacinação, os responsáveis que optarem por não entregar o documento deverão formalizar sua decisão mediante a assinatura de um termo na unidade escolar.

Segundo a Secretaria, as escolas não interferem nas decisões familiares sobre vacinação infantil, limitando-se a comunicar o Conselho Tutelar sobre os casos em que houver recusa na entrega do atestado.

A Administração afirma que reforça seu compromisso com a transparência, legalidade e inclusão, reafirmando que nenhuma criança ficará sem vaga por conta da ausência do documento.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários