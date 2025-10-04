ONU inicia parceria técnica para gestão de resíduos em Birigui

A agenda de sustentabilidade de Birigui avançou nesta semana com a presença de uma equipe técnica da Organização das Nações Unidas (ONU). A visita, realizada na quarta-feira (1º), marca o início prático de um projeto de cooperação que busca modernizar e tornar mais eficiente a gestão de resíduos sólidos no município.

O encontro reuniu técnicos da prefeitura e representantes da ONU, entre eles Felipe Dall, oficial de Programas da ONU Meio Ambiente, e Carlos Silva Filho, consultor internacional. A vistoria contou ainda com secretários municipais e diretores das áreas de Desenvolvimento Econômico, Serviços Públicos e Processos Ambientais.

A comitiva conheceu o Aterro Sanitário Municipal, o Aterro de Inertes e a Lagoa de Tratamento de Água e Esgoto, além de se reunir com membros da Cooperativa de Catadores de Reciclável, elo fundamental da cadeia de reciclagem local.