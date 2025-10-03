Polícia Rodoviária apreende 22 kg de skunk em ônibus na Rondon

Durante a Operação Impacto, na tarde dessa quinta-feira, 2, uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) prendeu uma passageira de ônibus com 22 quilos de skunk, droga conhecida como “supermaconha”.

A abordagem ocorreu no km 573 da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Valparaíso. A mulher ocupava a poltrona nº 35 e, em sua bagagem, os policiais encontraram 20 pacotes do entorpecente.

Segundo apuração, a droga seria entregue a uma pessoa na rodoviária de Araçatuba.