Pesquisa do IBGE mostra crescimento das viagens de avião

Pela primeira vez, o avião superou o ônibus como meio de transporte mais utilizado pelos brasileiros em viagens pessoais. Em 2024, 12,3% das viagens de passeio foram realizadas por companhias aéreas, contra 12% em ônibus. O carro continua liderando com folga, representando 52,3% do total de deslocamentos.

Os dados fazem parte de uma edição especial da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgada nesta quinta-feira (2) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com o analista da pesquisa, William Kratochwill, a dimensão territorial do país ajuda a explicar a preferência crescente pelo transporte aéreo.