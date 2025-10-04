04 de outubro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
TRANSPORTE

Pesquisa do IBGE mostra crescimento das viagens de avião

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Pesquisa do IBGE mostra que carro segue como principal meio de transporte dos brasileiros
Pesquisa do IBGE mostra que carro segue como principal meio de transporte dos brasileiros

Pela primeira vez, o avião superou o ônibus como meio de transporte mais utilizado pelos brasileiros em viagens pessoais. Em 2024, 12,3% das viagens de passeio foram realizadas por companhias aéreas, contra 12% em ônibus. O carro continua liderando com folga, representando 52,3% do total de deslocamentos.

Os dados fazem parte de uma edição especial da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgada nesta quinta-feira (2) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com o analista da pesquisa, William Kratochwill, a dimensão territorial do país ajuda a explicar a preferência crescente pelo transporte aéreo.

“Para muitos destinos, o avião reduz o tempo de deslocamento que seria maior por ônibus ou carro. Além disso, há o fator segurança, já que o risco é menor”, avalia.

Viagens profissionais

Nos deslocamentos a trabalho, o avião ocupou a segunda posição em três dos quatro anos analisados (2020, 2021, 2023 e 2024). A exceção ocorreu em 2021, quando o impacto da pandemia fez com que o ônibus (12,1%) superasse o avião (11,3%).

Influência da renda

O estudo também revelou forte relação entre renda e meio de transporte. Entre famílias com renda inferior a dois salários mínimos, o ônibus é a segunda opção mais usada, especialmente em lares com menos de meio salário mínimo per capita, onde 25,2% das viagens foram feitas de ônibus.

Já entre os domicílios com renda mais alta, o avião ocupa o segundo lugar. Famílias com renda per capita de quatro ou mais salários mínimos realizaram 36,2% de suas viagens por via aérea. “A viagem de avião ainda é considerada um bem de luxo quando se analisa a demanda”, explica Kratochwill.

Motivos e hospedagem

O levantamento mostrou que, em 2024, os brasileiros realizaram 20,6 milhões de viagens, sendo 17,6 milhões pessoais e 3 milhões profissionais. O lazer foi o principal motivo das viagens pessoais (39,8%), seguido de visitas a familiares ou amigos (32,2%) e tratamentos de saúde (20,1%).

Na motivação de lazer, sol e praia apareceram como preferência de 44,6% dos viajantes, seguidos por gastronomia (24,4%) e ecoturismo/aventura (21,7%).

Quanto à hospedagem, 40,7% optaram por ficar em casas de amigos ou parentes. Hotéis, resorts ou flats representaram 18,8% das escolhas, mas foram predominantes entre famílias com renda superior a quatro salários mínimos, alcançando 37% das opções.

Entre as viagens profissionais, hotéis e similares aparecem na liderança, com 42,9% das hospedagens.

As informações são da Agência Brasil.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários