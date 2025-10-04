Pesquisa do IBGE mostra crescimento das viagens de avião

Pela primeira vez, o avião superou o ônibus como meio de transporte mais utilizado pelos brasileiros em viagens pessoais. Em 2024, 12,3% das viagens de passeio foram realizadas por companhias aéreas, contra 12% em ônibus. O carro continua liderando com folga, representando 52,3% do total de deslocamentos.
Os dados fazem parte de uma edição especial da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgada nesta quinta-feira (2) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
De acordo com o analista da pesquisa, William Kratochwill, a dimensão territorial do país ajuda a explicar a preferência crescente pelo transporte aéreo.
“Para muitos destinos, o avião reduz o tempo de deslocamento que seria maior por ônibus ou carro. Além disso, há o fator segurança, já que o risco é menor”, avalia.
Viagens profissionais
Nos deslocamentos a trabalho, o avião ocupou a segunda posição em três dos quatro anos analisados (2020, 2021, 2023 e 2024). A exceção ocorreu em 2021, quando o impacto da pandemia fez com que o ônibus (12,1%) superasse o avião (11,3%).
Influência da renda
O estudo também revelou forte relação entre renda e meio de transporte. Entre famílias com renda inferior a dois salários mínimos, o ônibus é a segunda opção mais usada, especialmente em lares com menos de meio salário mínimo per capita, onde 25,2% das viagens foram feitas de ônibus.
Já entre os domicílios com renda mais alta, o avião ocupa o segundo lugar. Famílias com renda per capita de quatro ou mais salários mínimos realizaram 36,2% de suas viagens por via aérea. “A viagem de avião ainda é considerada um bem de luxo quando se analisa a demanda”, explica Kratochwill.
Motivos e hospedagem
O levantamento mostrou que, em 2024, os brasileiros realizaram 20,6 milhões de viagens, sendo 17,6 milhões pessoais e 3 milhões profissionais. O lazer foi o principal motivo das viagens pessoais (39,8%), seguido de visitas a familiares ou amigos (32,2%) e tratamentos de saúde (20,1%).
Na motivação de lazer, sol e praia apareceram como preferência de 44,6% dos viajantes, seguidos por gastronomia (24,4%) e ecoturismo/aventura (21,7%).
Quanto à hospedagem, 40,7% optaram por ficar em casas de amigos ou parentes. Hotéis, resorts ou flats representaram 18,8% das escolhas, mas foram predominantes entre famílias com renda superior a quatro salários mínimos, alcançando 37% das opções.
Entre as viagens profissionais, hotéis e similares aparecem na liderança, com 42,9% das hospedagens.
As informações são da Agência Brasil.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.