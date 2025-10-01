Procurado por estupro de vulnerável é preso pela Polícia Militar

Um homem procurado pela Justiça foi preso na tarde dessa terça-feira, 30, durante patrulhamento da Polícia Militar no bairro Jardim Kleyton, em Birigui. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal), cuja pena estabelecida é de 12 anos em regime fechado.

De acordo com informações da PM, o suspeito foi abordado na rua Eduardo Rocha Garcia, após apresentar comportamento considerado suspeito. Na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Porém, ao consultar o sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), os policiais confirmaram a ordem judicial de prisão.

Diante da gravidade do caso e pelo risco de fuga, foi necessário o uso de algemas. O homem foi levado ao 1º Distrito Policial de Birigui, onde permaneceu preso após a elaboração do boletim de ocorrência.