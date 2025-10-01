Homem é preso acusado de tráfico de drogas em Birigui

A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem acusado de tráfico de drogas em Birigui, na tarde dessa terça-feira, 30. A ocorrência foi registrada em uma residência localizada na rua Santo André, no bairro Vila Bandeirantes.

Segundo informações da PM, a equipe realizava patrulhamento quando recebeu denúncia sobre a venda de entorpecentes no imóvel. Ao passar em frente ao local, os policiais surpreenderam dois indivíduos saindo da casa: um deles carregava um compressor e o outro portava um papelote de crack.

Durante a abordagem, o rapaz com o compressor alegou ser usuário, enquanto o dono do imóvel confessou que realizava a traficância e indicou onde guardava mais drogas. Na busca pela residência, os policiais apreenderam dois rádios comunicadores, uma balança de precisão, um celular, R$ 431 em dinheiro, uma porção de maconha e 14 eppendorfs de cocaína.