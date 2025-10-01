Araçatuba abre seleção para 15 vagas temporárias na indústria

O Balcão de Empregos de Araçatuba vai sediar, na segunda-feira, 6, um processo seletivo para a Zanardo Indústria e Comércio de Válvulas Industriais. A empresa disponibilizou 15 vagas temporárias em diferentes áreas, com atendimentos ao longo do dia.

A maioria das oportunidades é para a função de ajudante geral, com 12 postos abertos. As atribuições incluem auxílio na produção, montagem, embalagem de produtos, organização do ambiente e movimentação de materiais.

Além disso, há uma vaga para pintor, responsável pela pintura de válvulas, e duas para mecânicos industriais, que exigem experiência prévia em manutenção e disponibilidade para viagens. Todas as funções requerem ensino médio completo e oferecem benefícios, como vale-alimentação, seguro de vida e assistência médica.