Problema elétrico paralisa poço e afeta abastecimento em Birigui

A Secretaria de Meio Ambiente de Birigui informou que aguarda a atuação da equipe técnica da CPFL para solucionar um problema elétrico que interrompeu, na noite dessa terça-feira, 30, o funcionamento da bomba do Poço Profundo da unidade Jardim Aeroporto, sob responsabilidade da GS Inima Brasil.

A paralisação impacta diretamente o fornecimento de água tratada em toda a região Norte da cidade, incluindo bairros da região como Portal da Pérola I e II, São Conrado, Parque das Nações e áreas vizinhas. A Prefeitura destacou que está cobrando providências imediatas da concessionária de energia elétrica para restabelecer a normalidade.

O episódio ocorre em meio a dois dias consecutivos de instabilidade no sistema elétrico do município. Na segunda-feira, 29 e na terça, 30, moradores de diferentes bairros relataram oscilações e quedas de energia.