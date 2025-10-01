01 de outubro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
FALTA DE ÁGUA E LUZ

Problema elétrico paralisa poço e afeta abastecimento em Birigui

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Prefeitura de Birigui
Setor Norte enfrenta falhas no fornecimento de água após pane em bomba; CPFL é cobrada após dois dias de instabilidade na rede elétrica.
Setor Norte enfrenta falhas no fornecimento de água após pane em bomba; CPFL é cobrada após dois dias de instabilidade na rede elétrica.

A Secretaria de Meio Ambiente de Birigui informou que aguarda a atuação da equipe técnica da CPFL para solucionar um problema elétrico que interrompeu, na noite dessa terça-feira, 30, o funcionamento da bomba do Poço Profundo da unidade Jardim Aeroporto, sob responsabilidade da GS Inima Brasil.

A paralisação impacta diretamente o fornecimento de água tratada em toda a região Norte da cidade, incluindo bairros da região como Portal da Pérola I e II, São Conrado, Parque das Nações e áreas vizinhas. A Prefeitura destacou que está cobrando providências imediatas da concessionária de energia elétrica para restabelecer a normalidade.

O episódio ocorre em meio a dois dias consecutivos de instabilidade no sistema elétrico do município. Na segunda-feira, 29 e na terça, 30, moradores de diferentes bairros relataram oscilações e quedas de energia.

Em nota, a CPFL Paulista explicou que a ocorrência de segunda foi causada por uma pipa enroscada na rede, o que provocou interrupção temporária, mas garantiu que o fornecimento foi restabelecido rapidamente.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários