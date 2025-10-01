Incêndio atinge área em Rubiácea e compromete trânsito na Rondon

Um incêndio de grandes proporções atingiu, na tarde dessa terça-feira, 30, uma área de vegetação rasteira próxima a uma plantação de eucaliptos em Rubiácea, às margens da rodovia Marechal Rondon (SP-300). A fumaça intensa reduziu a visibilidade dos motoristas e causou apreensão entre os moradores do município.

O fogo se espalhou rapidamente e atingiu a região do bairro Nova Rubiácea, localizada em frente à área queimada. Populares tentaram conter as chamas com abafadores enquanto aguardavam a chegada de um caminhão-pipa da concessionária ViaRondon, que também enviou equipes para orientar os condutores em ambos os sentidos da rodovia.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a situação exigiu atenção redobrada, já que a fumaça invadiu parte da estrada e da via de acesso à cidade, colocando em risco a segurança dos motoristas.