Incêndio atinge área em Rubiácea e compromete trânsito na Rondon

Um incêndio de grandes proporções atingiu, na tarde dessa terça-feira, 30, uma área de vegetação rasteira próxima a uma plantação de eucaliptos em Rubiácea, às margens da rodovia Marechal Rondon (SP-300). A fumaça intensa reduziu a visibilidade dos motoristas e causou apreensão entre os moradores do município.
O fogo se espalhou rapidamente e atingiu a região do bairro Nova Rubiácea, localizada em frente à área queimada. Populares tentaram conter as chamas com abafadores enquanto aguardavam a chegada de um caminhão-pipa da concessionária ViaRondon, que também enviou equipes para orientar os condutores em ambos os sentidos da rodovia.
De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a situação exigiu atenção redobrada, já que a fumaça invadiu parte da estrada e da via de acesso à cidade, colocando em risco a segurança dos motoristas.
A Defesa Civil do Estado de São Paulo reforçou nesta semana o alerta para o tempo quente e seco, com baixa umidade relativa do ar, condições que favorecem a propagação de incêndios em áreas de mata e terrenos baldios. O órgão recomenda que a população redobre os cuidados, principalmente no interior paulista.
Entre as orientações, estão não jogar bitucas de cigarro em rodovias, evitar a queima de lixo doméstico e não soltar balões, além de comunicar imediatamente o Corpo de Bombeiros ou a Defesa Civil em caso de focos de incêndio.
As causas do incêndio em Rubiácea ainda serão investigadas.
