Araçatuba abre licitação para limpeza em prédios públicos

A Prefeitura de Araçatuba divulgou nessa terça-feira, 30, a abertura de uma licitação para contratar empresa responsável pela limpeza e conservação dos prédios municipais. O objetivo é manter os espaços em condições adequadas de higiene e funcionamento, beneficiando tanto servidores quanto a população que utiliza os serviços públicos.

O processo ocorrerá na modalidade pregão eletrônico de menor preço global, com recebimento de propostas entre os dias 1º e 17 de outubro. A abertura será realizada às 8h31 do dia 17, seguida da etapa de lances, às 9h, de forma totalmente digital pelo portal www.bll.org.br.

Segundo a secretária de Administração, Miriam Gon, a medida é estratégica. “Nosso objetivo é assegurar que todos os prédios municipais recebam serviços de limpeza e conservação de qualidade, o que reflete na eficiência do atendimento à população e no bem-estar dos servidores”, destacou.