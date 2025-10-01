Montarias de tirar o fôlego marcam a Expô Araçatuba 2025

A Expô Araçatuba Rodeio Show 2025 chegou ao fim no último sábado, 27 de setembro, após dois finais de semana de atrações que reuniram milhares de visitantes. Montarias internacionais, shows e atividades para toda a família marcaram a festa e impulsionaram a economia local.
Montarias internacionais de tirar o fôlego
A arena recebeu uma etapa decisiva da Professional Bull Riders (PBR), na qual os atletas disputaram pontos para o ranking nacional e internacional, além das últimas vagas para a Final do Challenger Series, em outubro, em Las Vegas (EUA).
O título da etapa ficou com Ronaldo Manoel Jr., de Paranapuã (SP), que somou 174,25 pontos e levou R$ 12.700,00. Nenhum competidor conseguiu desempenho perfeito: até mesmo o campeão caiu antes dos 8 segundos em um dos touros, evidenciando o alto nível de dificuldade.
Classificação final:
- Ronaldo Manoel Jr. (Paranapuã-SP) – 174,25 pontos
- Leandro da Silva (Tapejara-PR) – 173,75 pontos
- Matheus Lima (Pereira Barreto-SP) – 166,25 pontos
- Jean Mendes (Camapuã-MS) – 88,75 pontos
- Danilo Luiz da Silva (Lorena-SP) – 86,50 pontos
Os touros da Cia. Califórnia, de Chiquinho Nucci ? eleito Tropeiro do Ano 2025 ? garantiram disputas eletrizantes. O destaque foi Honrado, escolhido como Melhor Touro da Competição, com média de 44 pontos.
Entrevista com a organização
Em entrevista à Folha da Região, Phill Mascarós, um dos organizadores, ressaltou a importância do evento:
“A Expô Araçatuba é uma celebração da nossa cultura e tradição. Conseguimos unir rodeio, música e entretenimento de forma segura e emocionante. O público respondeu à altura, e o sucesso desta edição é fruto de muito planejamento e paixão pelo que fazemos.”
Shows que animaram a arena
Na sexta-feira (26), Natanzinho Lima atraiu o maior público do evento. No sábado, César Menotti & Fabiano e Amanda Lins encerraram a festa, enquanto o DJ Faísca comandou os afters em todas as noites.
Impacto econômico e cultural
A Expô Araçatuba gerou mais de 1.800 empregos diretos e indiretos, além de movimentar hotéis, restaurantes, bares e o comércio local. “Foi emocionante ver a arena cheia e a cidade celebrando junto com os competidores”, destacou Gui Moron, CEO da Viva+ Entretenimento.
Realização
O evento é organizado pela Viva+ Entretenimento, com apoio da Prefeitura de Araçatuba, Siran, PBR Brasil e Unisalesiano.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.