Montarias de tirar o fôlego marcam a Expô Araçatuba 2025

A Expô Araçatuba Rodeio Show 2025 chegou ao fim no último sábado, 27 de setembro, após dois finais de semana de atrações que reuniram milhares de visitantes. Montarias internacionais, shows e atividades para toda a família marcaram a festa e impulsionaram a economia local.

Montarias internacionais de tirar o fôlego

A arena recebeu uma etapa decisiva da Professional Bull Riders (PBR), na qual os atletas disputaram pontos para o ranking nacional e internacional, além das últimas vagas para a Final do Challenger Series, em outubro, em Las Vegas (EUA).

O título da etapa ficou com Ronaldo Manoel Jr., de Paranapuã (SP), que somou 174,25 pontos e levou R$ 12.700,00. Nenhum competidor conseguiu desempenho perfeito: até mesmo o campeão caiu antes dos 8 segundos em um dos touros, evidenciando o alto nível de dificuldade.

Classificação final: