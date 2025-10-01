GCM de Araçatuba recebe treinamento de tiro com a Polícia Federal

Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Araçatuba participaram nesta terça-feira (30) de um curso de armamento e tiro, realizado em um clube da cidade e ministrado pela Polícia Federal. A capacitação faz parte do Treinamento Continuado de Armamento e Tiro (TCAT).
Participaram os guardas Gudaitis, Castro, Nascimento e Barion, que receberam instruções práticas de tiro de precisão com arma curta, técnicas de tiro policial e porte velado.
De acordo com a corporação, o curso é essencial para assegurar que os agentes estejam preparados para o uso responsável do armamento, tanto em serviço quanto em situações fora dele.
Além de ampliar a habilidade técnica, o treinamento contribui para o fortalecimento psicológico dos guardas, garantindo mais segurança para a população e para os próprios profissionais.
