Estudo confirma eficácia da vacina contra HPV no Brasil

Famoso por reforçar a prevenção ao câncer de mama, o Outubro Rosa também se consolidou nos últimos anos como referência na luta contra o câncer de colo do útero ? quarta neoplasia mais comum entre mulheres no mundo. No Brasil, novos dados confirmam a eficácia da vacina contra o HPV como ferramenta essencial para reduzir a incidência da doença.
Um estudo publicado na revista The Lancet Global Health trouxe as primeiras evidências nacionais do impacto da imunização. A análise comparou dados do Sistema Único de Saúde (SUS) entre 2019 e 2023 e mostrou que mulheres de 20 a 24 anos, totalmente elegíveis à vacina, apresentaram 58% menos casos de câncer de colo do útero e 67% de redução em lesões pré-cancerosas (NIC3).
O HPV responde por quase todos os casos da doença. A vacina, disponível gratuitamente no SUS desde 2014, é aplicada em meninas e meninos de 9 a 14 anos. Desde 2024, apenas uma dose já garante proteção. O Ministério da Saúde ampliou temporariamente, até dezembro de 2025, a faixa etária para adolescentes de 15 a 19 anos que perderam o prazo inicial.
Apesar dos avanços, o país ainda enfrenta desafios: a cobertura vacinal caiu nos últimos anos em razão da desinformação, e o rastreamento é desigual. Entre mulheres de maior renda, 94% já realizaram exames preventivos; entre as de baixa renda, o índice cai para 73%.
Pesquisadores destacam que a eliminação do câncer de colo do útero depende da combinação entre vacinação em massa, rastreamento precoce e enfrentamento do movimento antivacina. Para especialistas, vacinar os filhos é um direito e também um dever de proteção, que deve ser acompanhado de informação de qualidade e campanhas de conscientização.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.