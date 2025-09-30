Estudo confirma eficácia da vacina contra HPV no Brasil

Famoso por reforçar a prevenção ao câncer de mama, o Outubro Rosa também se consolidou nos últimos anos como referência na luta contra o câncer de colo do útero ? quarta neoplasia mais comum entre mulheres no mundo. No Brasil, novos dados confirmam a eficácia da vacina contra o HPV como ferramenta essencial para reduzir a incidência da doença.

Um estudo publicado na revista The Lancet Global Health trouxe as primeiras evidências nacionais do impacto da imunização. A análise comparou dados do Sistema Único de Saúde (SUS) entre 2019 e 2023 e mostrou que mulheres de 20 a 24 anos, totalmente elegíveis à vacina, apresentaram 58% menos casos de câncer de colo do útero e 67% de redução em lesões pré-cancerosas (NIC3).

O HPV responde por quase todos os casos da doença. A vacina, disponível gratuitamente no SUS desde 2014, é aplicada em meninas e meninos de 9 a 14 anos. Desde 2024, apenas uma dose já garante proteção. O Ministério da Saúde ampliou temporariamente, até dezembro de 2025, a faixa etária para adolescentes de 15 a 19 anos que perderam o prazo inicial.