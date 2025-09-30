Mais de 5 mil famílias se inscrevem para casas da CDHU em Birigui

A Prefeitura de Birigui confirmou que o processo de inscrições para as 143 moradias da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) registrou 5.791 interessados. O número evidencia a grande procura das famílias pelo sonho da casa própria.

As inscrições ocorreram de 15 a 24 de setembro, exclusivamente de forma online. Agora, o próximo passo será o sorteio das unidades, em data a ser anunciada pela CDHU e amplamente divulgada. Apenas os contemplados precisarão apresentar documentação.

O conjunto habitacional Birigui-D será composto por 143 casas com 48,99 m², distribuídas em dois quartos, sala, cozinha, banheiro e lavanderia. As residências ficam no bairro Portal da Pérola, na esquina das ruas Pedro Cavalo e Severino Pulzato, e já estão em estágio avançado de construção.