Força Tática apreende veículo com sinais adulterados em Araçatuba

Um veículo com sinais de adulteração foi apreendido pela Polícia Militar, na tarde desta segunda-feira, 29, no bairro Nova York, em Araçatuba. A ocorrência foi registrada durante patrulhamento da equipe da Força Tática.

Segundo a corporação, o automóvel, um Fiat Strada, levantou suspeita durante abordagem. Após vistoria detalhada e análise com uso de scanner eletrônico, os policiais constataram alterações no módulo do veículo.

O carro foi recolhido, e os ocupantes encaminhados ao Distrito Policial para prestar esclarecimentos. Após serem ouvidos, eles foram liberados, mas o caso seguirá em investigação.