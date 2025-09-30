30 de setembro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
NOVA YORK

Força Tática apreende veículo com sinais adulterados em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
CPI 10
Fiat Strada foi vistoriado com scanner e apresentava irregularidades no módulo eletrônico
Fiat Strada foi vistoriado com scanner e apresentava irregularidades no módulo eletrônico

Um veículo com sinais de adulteração foi apreendido pela Polícia Militar, na tarde desta segunda-feira, 29, no bairro Nova York, em Araçatuba. A ocorrência foi registrada durante patrulhamento da equipe da Força Tática.

Segundo a corporação, o automóvel, um Fiat Strada, levantou suspeita durante abordagem. Após vistoria detalhada e análise com uso de scanner eletrônico, os policiais constataram alterações no módulo do veículo.

O carro foi recolhido, e os ocupantes encaminhados ao Distrito Policial para prestar esclarecimentos. Após serem ouvidos, eles foram liberados, mas o caso seguirá em investigação.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários