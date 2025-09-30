Grandes shows sertanejos marcam 1º Rodeio Show de Penápolis

Penápolis receberá, entre os dias 23 e 25 de outubro, a primeira edição do Penápolis Rodeio Show, que será realizada no Recinto de Exposições “Prefeito Jandira Trech”. A entrada será gratuita para toda a comunidade.

A programação artística contará com três grandes apresentações sertanejas. O evento começa no dia 23 com o show da dupla Matheus & Kauan. No dia 24, será a vez de Bruno & Marrone, uma das atrações mais esperadas do festival. Já o encerramento, em 25 de outubro, ficará por conta de Diego & Victor Hugo, em comemoração ao aniversário de 117 anos do município.

Além dos shows, o público terá acesso a um Parque de Diversões e uma Praça de Alimentação. Os camarotes terão venda antecipada, com previsão de início ainda neste mês.