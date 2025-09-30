30 de setembro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
EVENTO GRATUITO

Grandes shows sertanejos marcam 1º Rodeio Show de Penápolis

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Bruno & Marrone é uma das atrações mais esperadas do festival
Bruno & Marrone é uma das atrações mais esperadas do festival

Penápolis receberá, entre os dias 23 e 25 de outubro, a primeira edição do Penápolis Rodeio Show, que será realizada no Recinto de Exposições “Prefeito Jandira Trech”. A entrada será gratuita para toda a comunidade.

A programação artística contará com três grandes apresentações sertanejas. O evento começa no dia 23 com o show da dupla Matheus & Kauan. No dia 24, será a vez de Bruno & Marrone, uma das atrações mais esperadas do festival. Já o encerramento, em 25 de outubro, ficará por conta de Diego & Victor Hugo, em comemoração ao aniversário de 117 anos do município.

Além dos shows, o público terá acesso a um Parque de Diversões e uma Praça de Alimentação. Os camarotes terão venda antecipada, com previsão de início ainda neste mês.

Mais informações sobre o evento serão divulgadas nos canais oficiais da Prefeitura e no perfil @penapolisrodeioshow.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários