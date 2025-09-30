Inscrições para creches municipais em Birigui começam no dia 6

A Secretaria de Educação de Birigui realizará, entre os dias 6 e 10 de outubro, as inscrições para o ano letivo de 2026 nos Centros de Educação Infantil (CEIs) da rede municipal. O processo será presencial, feito pelos pais ou responsáveis, diretamente nas unidades.

Para efetivar a matrícula, é necessário apresentar certidão de nascimento da criança, comprovante de residência, comprovante de renda familiar e, para beneficiários, o cartão do programa Bolsa Família.

As vagas contemplam crianças de 4 meses a 5 anos, de acordo com as seguintes faixas etárias: