30 de setembro de 2025
EDUCAÇÃO

Inscrições para creches municipais em Birigui começam no dia 6

Por Wesley Pedrosa | da Redação
Prefeitura de Birigui
Cadastro vai de 6 a 10 de outubro e deve ser feito diretamente nos CEIs
A Secretaria de Educação de Birigui realizará, entre os dias 6 e 10 de outubro, as inscrições para o ano letivo de 2026 nos Centros de Educação Infantil (CEIs) da rede municipal. O processo será presencial, feito pelos pais ou responsáveis, diretamente nas unidades.

Para efetivar a matrícula, é necessário apresentar certidão de nascimento da criança, comprovante de residência, comprovante de renda familiar e, para beneficiários, o cartão do programa Bolsa Família.

As vagas contemplam crianças de 4 meses a 5 anos, de acordo com as seguintes faixas etárias:

  • Berçário I: a partir de 4 meses completos;
  • Berçário II: 1 ano completo ou a completar até 31/03/2026;
  • Maternal I: 2 anos completos ou a completar até 31/03/2026;
  • Maternal II: 3 anos completos ou a completar até 31/03/2026;
  • Pré I: 4 anos completos ou a completar até 31/03/2026;
  • Pré II: 5 anos completos ou a completar até 31/03/2026.

As inscrições podem ser feitas nas unidades municipais que atendem crianças de 0 a 5 anos (como o CEI Dionísia Miragaia Carmine, no Jd. Clayton), bem como em unidades que atendem 0 a 3 anos e também nas instituições conveniadas.

A lista completa de endereços das creches municipais e conveniadas pode ser consultada diretamente junto à Secretaria de Educação ou nas próprias unidades escolares.

