Inscrições para creches municipais em Birigui começam no dia 6

A Secretaria de Educação de Birigui realizará, entre os dias 6 e 10 de outubro, as inscrições para o ano letivo de 2026 nos Centros de Educação Infantil (CEIs) da rede municipal. O processo será presencial, feito pelos pais ou responsáveis, diretamente nas unidades.
Para efetivar a matrícula, é necessário apresentar certidão de nascimento da criança, comprovante de residência, comprovante de renda familiar e, para beneficiários, o cartão do programa Bolsa Família.
As vagas contemplam crianças de 4 meses a 5 anos, de acordo com as seguintes faixas etárias:
- Berçário I: a partir de 4 meses completos;
- Berçário II: 1 ano completo ou a completar até 31/03/2026;
- Maternal I: 2 anos completos ou a completar até 31/03/2026;
- Maternal II: 3 anos completos ou a completar até 31/03/2026;
- Pré I: 4 anos completos ou a completar até 31/03/2026;
- Pré II: 5 anos completos ou a completar até 31/03/2026.
As inscrições podem ser feitas nas unidades municipais que atendem crianças de 0 a 5 anos (como o CEI Dionísia Miragaia Carmine, no Jd. Clayton), bem como em unidades que atendem 0 a 3 anos e também nas instituições conveniadas.
A lista completa de endereços das creches municipais e conveniadas pode ser consultada diretamente junto à Secretaria de Educação ou nas próprias unidades escolares.
