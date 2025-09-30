30 de setembro de 2025
MÊS DA MULHER

Birigui inicia Outubro Rosa com ações de saúde feminina

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Agência Brasil
Atendimentos gratuitos incluem exames preventivos e orientações no Ambulatório da Saúde da Mulher
Atendimentos gratuitos incluem exames preventivos e orientações no Ambulatório da Saúde da Mulher

A Secretaria Municipal de Saúde de Birigui dará início à campanha do Outubro Rosa com um dia de atividades voltadas à prevenção e ao cuidado com a saúde feminina.

No dia 1º de outubro, o Ambulatório da Saúde da Mulher funcionará das 7h30 às 17h, oferecendo serviços como agendamento de mamografia, coleta de exame Papanicolau (preventivo) e testes rápidos para sífilis.

O atendimento será por demanda livre, mas também será possível realizar o pré-agendamento pelos telefones (18) 3643-6236 e 3643-6241. As pacientes que necessitarem poderão solicitar atestado de horas diretamente no local.

A ação integra a programação do Outubro Rosa, que contará com outras atividades ao longo do mês.

