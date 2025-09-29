Projeto propõe acesso direto de vereadores a informações públicas

A Câmara Municipal de Araçatuba recebeu o Projeto de Resolução nº 45/2025, de autoria do vereador Damião Brito (REDE), que propõe alterações no Regimento Interno sobre a forma como os parlamentares solicitam informações ao Executivo.
Pela proposta, os pedidos de informações não dependerão mais de votação em plenário para serem encaminhados ao prefeito. O texto prevê que o Executivo terá 15 dias corridos para responder após o recebimento.
O projeto também estabelece que cada vereador poderá apresentar até cinco requerimentos por sessão ordinária. Os pedidos protocolados até às 12h da sexta-feira anterior às sessões terão prioridade de leitura e discussão.
A justificativa aponta que a medida busca adequar o Regimento às decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) e à Constituição, que asseguram o direito de acesso à informação pública. Segundo Brito, condicionar os pedidos à aprovação plenária cria obstáculos à função fiscalizatória dos vereadores.
O documento cita decisões recentes dos tribunais de Justiça de São Paulo (TJ-SP) e do Rio Grande do Sul (TJ-RS), que consideraram inconstitucional a exigência de votação para que os vereadores obtenham informações do Executivo. O STF já firmou entendimento semelhante.
O projeto foi protocolado em 18 de setembro de 2025 e aguarda análise em plenário.
