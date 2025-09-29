Projeto propõe acesso direto de vereadores a informações públicas

A Câmara Municipal de Araçatuba recebeu o Projeto de Resolução nº 45/2025, de autoria do vereador Damião Brito (REDE), que propõe alterações no Regimento Interno sobre a forma como os parlamentares solicitam informações ao Executivo.

Pela proposta, os pedidos de informações não dependerão mais de votação em plenário para serem encaminhados ao prefeito. O texto prevê que o Executivo terá 15 dias corridos para responder após o recebimento.

O projeto também estabelece que cada vereador poderá apresentar até cinco requerimentos por sessão ordinária. Os pedidos protocolados até às 12h da sexta-feira anterior às sessões terão prioridade de leitura e discussão.