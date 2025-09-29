29 de setembro de 2025
LEGISLATIVO

Projeto propõe acesso direto de vereadores a informações públicas

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Vereador Damião Brito (REDE) protocolou projeto que altera regras para pedidos de informação ao Executivo na Câmara de Araçatuba
A Câmara Municipal de Araçatuba recebeu o Projeto de Resolução nº 45/2025, de autoria do vereador Damião Brito (REDE), que propõe alterações no Regimento Interno sobre a forma como os parlamentares solicitam informações ao Executivo.

Pela proposta, os pedidos de informações não dependerão mais de votação em plenário para serem encaminhados ao prefeito. O texto prevê que o Executivo terá 15 dias corridos para responder após o recebimento.

O projeto também estabelece que cada vereador poderá apresentar até cinco requerimentos por sessão ordinária. Os pedidos protocolados até às 12h da sexta-feira anterior às sessões terão prioridade de leitura e discussão.

A justificativa aponta que a medida busca adequar o Regimento às decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) e à Constituição, que asseguram o direito de acesso à informação pública. Segundo Brito, condicionar os pedidos à aprovação plenária cria obstáculos à função fiscalizatória dos vereadores.

O documento cita decisões recentes dos tribunais de Justiça de São Paulo (TJ-SP) e do Rio Grande do Sul (TJ-RS), que consideraram inconstitucional a exigência de votação para que os vereadores obtenham informações do Executivo. O STF já firmou entendimento semelhante.

O projeto foi protocolado em 18 de setembro de 2025 e aguarda análise em plenário.

