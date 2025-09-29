Defesa Civil alerta para risco elevado de queimadas na região

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu, nesta segunda-feira (29), um alerta especial para risco elevado de incêndios na região de Araçatuba. A combinação de altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar cria condições favoráveis à propagação rápida do fogo em vegetação seca, pastagens e áreas rurais.
O alerta ganha ainda mais relevância após o incêndio registrado na última sexta-feira (26), que atingiu cerca de 376.727 metros quadrados no residencial Sylvio José Venturolli. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil atuaram para controlar as chamas e evitar maiores danos.
Cuidados redobrados
O coordenador da Defesa Civil de Araçatuba, Eduardo Cardozo, reforça a necessidade de atenção redobrada da população. “Estamos em um período crítico, onde qualquer faísca pode gerar incêndios de grandes proporções. A ocorrência da última sexta-feira é um alerta para que ninguém utilize fogo para queimar lixo, restos de poda ou limpar terrenos. Queimada é crime ambiental e coloca em risco vidas, propriedades e o meio ambiente”, destacou.
Em caso de princípio de incêndio, a orientação é acionar imediatamente a Defesa Civil pelo telefone 99745-1911 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
