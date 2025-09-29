Araçatuba marca presença no Plano Nacional para as Mulheres

Cinco integrantes do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (Comdima) representam Araçatuba na 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, que acontece até 1º de outubro no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília.

A presidente Lenice Freitas e as conselheiras Eliandra Barreto, Andrea Cláudia de Andrade, Luiza dos Santos Rodrigues e Jamily Nicolete foram escolhidas como delegadas na etapa municipal, realizada em julho, e apresentaram propostas que também avançaram na conferência estadual, em agosto.

O evento, promovido pelo Ministério das Mulheres e pelo Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, reúne mais de quatro mil representantes de todo o País. As despesas de transporte, hospedagem e alimentação das delegadas foram custeadas pelo governo federal, com apoio do governo paulista no deslocamento aéreo.