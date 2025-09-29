Araçatuba marca presença no Plano Nacional para as Mulheres

Cinco integrantes do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (Comdima) representam Araçatuba na 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, que acontece até 1º de outubro no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília.
A presidente Lenice Freitas e as conselheiras Eliandra Barreto, Andrea Cláudia de Andrade, Luiza dos Santos Rodrigues e Jamily Nicolete foram escolhidas como delegadas na etapa municipal, realizada em julho, e apresentaram propostas que também avançaram na conferência estadual, em agosto.
O evento, promovido pelo Ministério das Mulheres e pelo Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, reúne mais de quatro mil representantes de todo o País. As despesas de transporte, hospedagem e alimentação das delegadas foram custeadas pelo governo federal, com apoio do governo paulista no deslocamento aéreo.
Para Lenice Freitas, a presença de Araçatuba é estratégica para dar visibilidade às demandas locais, especialmente no combate à violência doméstica. No primeiro semestre, a Casa da Mulher Paulista atendeu 66 vítimas no município. “É um espaço democrático para apresentar propostas que reforcem políticas públicas de prevenção, proteção e valorização das mulheres”, destacou.
Sob o tema “Mais Democracia, Mais Igualdade, Mais Conquistas para Todas”, a conferência discute enfrentamento à violência de gênero, autonomia econômica, saúde, educação, assistência social e ampliação da participação feminina em espaços de decisão. As deliberações vão orientar o novo Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, alinhado às necessidades atuais e à diversidade das brasileiras.
