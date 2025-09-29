29 de setembro de 2025
CIDADE LIMPA

Mutirão Cidade Limpa retira 3,5 mil m³ de lixo em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Programa percorreu 44 setores e recolheu volume equivalente a quase duas piscinas olímpicas
O programa Cidade Limpa, parceria entre a Prefeitura de Araçatuba e a TV Tem, encerrou sua edição 2025 no dia 26 de setembro. Em menos de um mês, entre 1º e 26, equipes percorreram os 44 setores do município e retiraram cerca de 3.520 metros cúbicos de materiais inservíveis, volume equivalente a quase duas piscinas olímpicas.

Foram 352 viagens de caminhão, somando 944 quilômetros dentro dos bairros e aproximadamente 4,7 mil quilômetros com os deslocamentos de carga e descarga. Colchões, sofás, eletrodomésticos, pneus e sucatas estiveram entre os itens recolhidos.

Segundo a Secretaria de Obras, quem perdeu a coleta pode levar gratuitamente esse tipo de material aos ecopontos municipais.

