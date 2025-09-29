FomentAraçá promete revolucionar a política cultural da cidade

Araçatuba apresentou, na noite de sexta-feira (26), um pacote de ações que promete transformar a política cultural da cidade. Durante o “Sexta no Tom”, na Praça João Pessoa, a Prefeitura anunciou a plataforma digital FomentAraçá, a Galeria Araçá e novos editais de fomento que, juntos, somam mais de R$ 2 milhões em recursos.

A FomentAraçá centraliza todas as etapas de inscrição e acompanhamento de projetos artísticos, oferecendo transparência e agilidade aos produtores culturais. Já a Galeria Araçá conecta iniciativas aprovadas em leis de incentivo a empresas que desejam patrocinar atividades artísticas, facilitando a captação de recursos privados.

Os editais, que contemplam seis áreas – de Artes Cênicas a Patrimônio Cultural – estarão disponíveis ainda neste semestre. Para a secretária de Cultura, Vanessa Manarelli, “a cidade vive um momento histórico de democratização do acesso e fortalecimento dos talentos locais”.