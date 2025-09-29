Advogado Mário Nagata morre aos 92 anos em Araçatuba

Morreu em Araçatuba, aos 92 anos, o advogado e ex-delegado regional tributário Dr. Mário Nagata. Figura conhecida na cidade, ele também foi um dos sócios fundadores do Rotary Club Araçatuba Noroeste e teve forte atuação comunitária.
Nascido em 22 de julho de 1933, Nagata construiu uma trajetória marcada pela dedicação à profissão, ao serviço público e ao voluntariado.
Ele foi casado com Hermínia Assako Nagata (in memoriam) e deixa as filhas Dra. Sônia Terezinha Hiromi Nagata Maekawa e Dra. Maria José Hitomi Nagata, além de duas netas e quatro bisnetas.
O velório acontece na Cardassi, localizada na Avenida Saudade. O sepultamento será realizado nesta terça-feira (30), às 10h, no cemitério local.
Entidades da comunidade nipo-brasileira de Araçatuba, representadas por seus presidentes Hideto Honda e Elizabete Matsui, manifestaram solidariedade e destacaram a contribuição de Nagata para a cidade.
