Advogado Mário Nagata morre aos 92 anos em Araçatuba

Morreu em Araçatuba, aos 92 anos, o advogado e ex-delegado regional tributário Dr. Mário Nagata. Figura conhecida na cidade, ele também foi um dos sócios fundadores do Rotary Club Araçatuba Noroeste e teve forte atuação comunitária.

Nascido em 22 de julho de 1933, Nagata construiu uma trajetória marcada pela dedicação à profissão, ao serviço público e ao voluntariado.

Ele foi casado com Hermínia Assako Nagata (in memoriam) e deixa as filhas Dra. Sônia Terezinha Hiromi Nagata Maekawa e Dra. Maria José Hitomi Nagata, além de duas netas e quatro bisnetas.