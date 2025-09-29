Doenças do coração seguem entre as principais causas de morte

O Dia Mundial do Coração, celebrado em 29 de setembro, chama a atenção para a importância da saúde cardiovascular e da prevenção de doenças como infarto, hipertensão e acidente vascular cerebral (AVC). De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 17,9 milhões de pessoas morrem por doenças cardiovasculares todos os anos, o que representa 32% de todos os óbitos no mundo. No Brasil, elas seguem entre as principais causas de morte, afetando homens e mulheres de várias faixas etárias.
Em Araçatuba, a Prefeitura destaca a atuação da Rede Municipal de Saúde, que conta com atendimento especializado em cardiologia. O serviço dispõe de dois médicos no Centro de Especialidade em Saúde Auxilium e consultas mensais no AME Araçatuba (Ambulatório Médico de Especialidade). Entre janeiro e agosto de 2025, foram registrados 2.745 atendimentos com cardiologistas na rede municipal, número próximo ao total de 2.992 consultas realizadas em 2024.
Serviços disponíveis
No Centro de Especialidade em Saúde, os atendimentos incluem consultas médicas, exames laboratoriais, eletrocardiograma e ecocardiograma. Exames complementares de cardiologia são encaminhados para o AME, ampliando o acesso a diagnósticos completos.
Como acessar
Para chegar ao especialista, é necessário encaminhamento de um clínico das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), que avalia o paciente e solicita a consulta com o cardiologista.
Prevenção e cuidados essenciais
A adoção de hábitos saudáveis é considerada a principal forma de reduzir riscos. Entre as recomendações estão:
- Alimentação equilibrada, com redução de sal, açúcar e gorduras saturadas e maior consumo de frutas, verduras e fibras;
- Atividade física regular, com pelo menos 150 minutos de exercícios aeróbicos por semana, como caminhada, corrida ou ciclismo;
- Evitar tabagismo e consumo excessivo de álcool;
- Monitorar fatores de risco como pressão arterial, colesterol, glicemia e peso corporal.
Sinais de alerta
Sintomas como dor ou pressão no peito, falta de ar, palpitações e tontura exigem atenção imediata. Procurar atendimento rápido pode salvar vidas e evitar complicações.
Ações de prevenção
Municípios do interior paulista, como Araçatuba, desenvolvem programas de acompanhamento preventivo, com consultas de rotina, exames de pressão e colesterol, atividades físicas orientadas e campanhas educativas. O Dia Mundial do Coração reforça a importância dessas iniciativas e do incentivo a hábitos que preservem a saúde.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.