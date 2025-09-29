Doenças do coração seguem entre as principais causas de morte

O Dia Mundial do Coração, celebrado em 29 de setembro, chama a atenção para a importância da saúde cardiovascular e da prevenção de doenças como infarto, hipertensão e acidente vascular cerebral (AVC). De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 17,9 milhões de pessoas morrem por doenças cardiovasculares todos os anos, o que representa 32% de todos os óbitos no mundo. No Brasil, elas seguem entre as principais causas de morte, afetando homens e mulheres de várias faixas etárias.

Em Araçatuba, a Prefeitura destaca a atuação da Rede Municipal de Saúde, que conta com atendimento especializado em cardiologia. O serviço dispõe de dois médicos no Centro de Especialidade em Saúde Auxilium e consultas mensais no AME Araçatuba (Ambulatório Médico de Especialidade). Entre janeiro e agosto de 2025, foram registrados 2.745 atendimentos com cardiologistas na rede municipal, número próximo ao total de 2.992 consultas realizadas em 2024.

Serviços disponíveis

No Centro de Especialidade em Saúde, os atendimentos incluem consultas médicas, exames laboratoriais, eletrocardiograma e ecocardiograma. Exames complementares de cardiologia são encaminhados para o AME, ampliando o acesso a diagnósticos completos.

Como acessar