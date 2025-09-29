Concurso da Educação em Birigui oferece 33 vagas

A Prefeitura de Birigui, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realiza concurso público com 33 vagas para reforçar a qualidade do ensino na rede municipal. As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 9 de outubro de 2025, exclusivamente pelo site do Instituto Access, mediante taxa de R$ 54.

O concurso abrange diferentes funções, como professores de educação infantil e física, educador de CEI, diretor de escola e supervisor de ensino, além de cadastro de reserva. Os salários vão de R$ 3.896,91 a R$ 9.277,02, com carga horária entre 30 e 40 horas semanais.

A seleção será composta por prova objetiva, prevista para 23 de novembro, e avaliação de títulos. Com validade de dois anos, o concurso pode ser prorrogado por igual período, garantindo novos profissionais qualificados para atender as demandas da educação em Birigui.