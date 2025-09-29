29 de setembro de 2025
MORTE SUSPEITA

Idoso é achado morto em sítio na SP-463, entre Araçatuba e Bilac

Por Guilherme Renan | da Redação
Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Corpo de homem de 84 anos tinha lesão no rosto; perícia apura se ferimento foi causado por animais, após o óbito
Corpo de homem de 84 anos tinha lesão no rosto; perícia apura se ferimento foi causado por animais, após o óbito

A Polícia Civil investiga a morte de Gersino Pereira dos Santos, 84 anos, encontrado morto na noite de sábado, 27, em sua propriedade rural às margens da Rodovia Eliezer Montenegro Magalhães (SP-463), entre Araçatuba e Bilac.

Segundo o boletim de ocorrência, Gersino saiu de casa pela manhã rumo ao sítio e não fez mais contato com a família. Preocupados, parentes iniciaram buscas por conta própria e, por volta das 22h30, localizaram o corpo do idoso caído no local.

Equipes da Guarda Civil Municipal e da Polícia Civil foram acionadas. Peritos constataram uma lesão grave no rosto, que, em avaliação preliminar, pode ter sido provocada por animais, possivelmente porcos, após a morte.

O celular da vítima foi apreendido e encaminhado para análise. Um sobrinho relatou que o idoso vinha se queixando de falta de ar e havia sido internado recentemente na Santa Casa para tratamento respiratório.

A causa oficial do óbito será determinada após exames necroscópicos.

