Idoso é achado morto em sítio na SP-463, entre Araçatuba e Bilac

A Polícia Civil investiga a morte de Gersino Pereira dos Santos, 84 anos, encontrado morto na noite de sábado, 27, em sua propriedade rural às margens da Rodovia Eliezer Montenegro Magalhães (SP-463), entre Araçatuba e Bilac.

Segundo o boletim de ocorrência, Gersino saiu de casa pela manhã rumo ao sítio e não fez mais contato com a família. Preocupados, parentes iniciaram buscas por conta própria e, por volta das 22h30, localizaram o corpo do idoso caído no local.

Equipes da Guarda Civil Municipal e da Polícia Civil foram acionadas. Peritos constataram uma lesão grave no rosto, que, em avaliação preliminar, pode ter sido provocada por animais, possivelmente porcos, após a morte.