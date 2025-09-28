Mãe e filho morrem eletrocutados ao tentar apagar incêndio

Uma tragédia abalou a cidade de Mirandópolis na tarde de sábado (27). Uma mulher de 52 anos e seu filho, de 10 anos, morreram eletrocutados enquanto tentavam apagar um incêndio em uma propriedade rural no bairro Segunda Aliança. As vítimas foram identificadas como Madalena Miyuki Aoki Haneda, de 52 anos, e seu filho Maikon Yuiti Haneda, de 10 anos.

Segundo informações, o fogo teria começado em um galpão usado para a produção de ração animal. Na tentativa de conter as chamas, as vítimas utilizaram um balde e uma mangueira de água, mas acabaram atingidas por um fio da rede elétrica que havia se rompido durante o incidente.

A descarga elétrica foi fatal. Quando os policiais chegaram ao local, mãe e filho já estavam sem vida, caídos próximos ao fio energizado. A cena foi preservada para o trabalho da Perícia Técnica, que posteriormente encaminhou os corpos ao Instituto Médico Legal (IML).