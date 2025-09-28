PM prende homem por tráfico após apreensão de crack em Birigui

A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas na noite de sábado (27), em Birigui . A ocorrência foi registrada por volta das 20h40, na rua São Benedito, no bairro Vila Bandeirantes, após denúncia de que no local funcionava um ponto de venda de entorpecentes.
Durante a ação, os policiais abordaram um indivíduo dentro de um veículo. Na busca, foi localizada uma porção grande de crack, que ele admitiu ter comprado por R$ 250 de um morador da casa denunciada.
Na sequência, os agentes entraram na residência, com autorização do proprietário, e apreenderam 60 gramas de crack e três celulares.
O dono do imóvel foi preso em flagrante e levado ao Distrito Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça. Já o comprador foi ouvido e liberado, devendo responder em liberdade por porte de entorpecente.
