VILA BANDEIRANTES

Homem é preso por violência doméstica após disparo em Birigui

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Suspeito teria ameaçado ex-companheira e efetuado um tiro
Suspeito teria ameaçado ex-companheira e efetuado um tiro

A Polícia Militar prendeu um homem por violência doméstica na madrugada deste domingo (28), em Birigui. A ocorrência foi registrada por volta das 2h, na rua São Pedro, no bairro Vila Bandeirantes, após denúncia de que uma mulher estaria sendo ameaçada pelo ex-companheiro.

Segundo relato da vítima, ela estava em companhia de uma amiga quando foi surpreendida pelo suspeito, que chegou alterado e passou a fazer ameaças de morte. Ele ainda teria dito que retornaria armado para matá-la.

Poucos minutos depois, o homem voltou ao local portando uma arma de fogo e, segundo a vítima, efetuou um disparo, embora não tenha sido possível identificar a direção do tiro.

Com base nas informações repassadas, incluindo as características do veículo, os policiais localizaram o suspeito. Durante abordagem, ele confirmou ter ido ao local, mas negou ter realizado disparos. Em buscas na residência dele, a arma não foi encontrada, mas os policiais apreenderam R$ 3 mil em dinheiro.

O homem foi conduzido ao Distrito Policial, onde teve a prisão confirmada e permaneceu à disposição da Justiça.

