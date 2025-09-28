Homem é preso por violência doméstica após disparo em Birigui

A Polícia Militar prendeu um homem por violência doméstica na madrugada deste domingo (28), em Birigui. A ocorrência foi registrada por volta das 2h, na rua São Pedro, no bairro Vila Bandeirantes, após denúncia de que uma mulher estaria sendo ameaçada pelo ex-companheiro.
Segundo relato da vítima, ela estava em companhia de uma amiga quando foi surpreendida pelo suspeito, que chegou alterado e passou a fazer ameaças de morte. Ele ainda teria dito que retornaria armado para matá-la.
Poucos minutos depois, o homem voltou ao local portando uma arma de fogo e, segundo a vítima, efetuou um disparo, embora não tenha sido possível identificar a direção do tiro.
Com base nas informações repassadas, incluindo as características do veículo, os policiais localizaram o suspeito. Durante abordagem, ele confirmou ter ido ao local, mas negou ter realizado disparos. Em buscas na residência dele, a arma não foi encontrada, mas os policiais apreenderam R$ 3 mil em dinheiro.
O homem foi conduzido ao Distrito Policial, onde teve a prisão confirmada e permaneceu à disposição da Justiça.
