Homem é preso por tráfico e multado em R$ 4 mil por aves

Um homem foi preso em flagrante na tarde deste sábado (27) durante patrulhamento da Polícia Militar no bairro Mão Divina, em Araçatuba. A ação ocorreu após informações de que o suspeito estaria envolvido com o tráfico de drogas na região.

Segundo a ocorrência, ao se aproximarem de um ponto conhecido por comércio de entorpecentes, os policiais avistaram o homem com um celular e uma sacola. Ao notar a viatura, ele tentou correr para dentro de uma residência, mas foi acompanhado e abordado.

No percurso, dispensou os objetos, sendo localizado um telefone em ligação contínua, supostamente usado para monitorar a movimentação da polícia, e uma sacola com 30 pinos de cocaína e uma balança de precisão.