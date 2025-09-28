28 de setembro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
ARAÇATUBA

Homem é preso por tráfico e multado em R$ 4 mil por aves

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
CPI 10
Homem tentou fugir durante patrulhamento no bairro Mão Divina onde drogas, celular e animais foram apreendidos
Homem tentou fugir durante patrulhamento no bairro Mão Divina onde drogas, celular e animais foram apreendidos

Um homem foi preso em flagrante na tarde deste sábado (27) durante patrulhamento da Polícia Militar no bairro Mão Divina, em Araçatuba. A ação ocorreu após informações de que o suspeito estaria envolvido com o tráfico de drogas na região.

Segundo a ocorrência, ao se aproximarem de um ponto conhecido por comércio de entorpecentes, os policiais avistaram o homem com um celular e uma sacola. Ao notar a viatura, ele tentou correr para dentro de uma residência, mas foi acompanhado e abordado.

No percurso, dispensou os objetos, sendo localizado um telefone em ligação contínua,  supostamente usado para monitorar a movimentação da polícia, e uma sacola com 30 pinos de cocaína e uma balança de precisão.

Em seguida, o suspeito indicou a possibilidade de haver mais drogas e uma arma em outro endereço. As buscas, realizadas com apoio do Canil do 12º BAEP, não localizaram novos entorpecentes, mas resultaram na apreensão de oito aves silvestres mantidas em cativeiro. A Polícia Ambiental aplicou multa de R$ 4 mil pelo crime ambiental.

O homem foi levado à Central de Flagrantes, onde teve a prisão confirmada e permaneceu à disposição da Justiça.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários