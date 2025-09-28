Homem é preso por tráfico e multado em R$ 4 mil por aves

Um homem foi preso em flagrante na tarde deste sábado (27) durante patrulhamento da Polícia Militar no bairro Mão Divina, em Araçatuba. A ação ocorreu após informações de que o suspeito estaria envolvido com o tráfico de drogas na região.
Segundo a ocorrência, ao se aproximarem de um ponto conhecido por comércio de entorpecentes, os policiais avistaram o homem com um celular e uma sacola. Ao notar a viatura, ele tentou correr para dentro de uma residência, mas foi acompanhado e abordado.
No percurso, dispensou os objetos, sendo localizado um telefone em ligação contínua, supostamente usado para monitorar a movimentação da polícia, e uma sacola com 30 pinos de cocaína e uma balança de precisão.
Em seguida, o suspeito indicou a possibilidade de haver mais drogas e uma arma em outro endereço. As buscas, realizadas com apoio do Canil do 12º BAEP, não localizaram novos entorpecentes, mas resultaram na apreensão de oito aves silvestres mantidas em cativeiro. A Polícia Ambiental aplicou multa de R$ 4 mil pelo crime ambiental.
O homem foi levado à Central de Flagrantes, onde teve a prisão confirmada e permaneceu à disposição da Justiça.
