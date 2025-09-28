Birigui transfere tradicional feira-livre para a Rodoviária Velha

A Prefeitura de Birigui, anunciou a mudança de local da tradicional feira-livre de domingo. A partir desse domingo (28), o evento passará a ser realizado na rua Bandeirantes, no trecho entre a rua Siqueira Campos e a avenida Nove de Julho, na área da antiga rodoviária.

Até então, a feira acontecia na rua Roberto Clark, mas a alteração foi definida após acordo com os feirantes. A proposta é oferecer melhores condições de acomodação aos comerciantes e, ao mesmo tempo, garantir maior fluidez ao trânsito local, já que o bloqueio comprometia o acesso à rotatória das ruas São Paulo e Fundadores durante o período da feira.

A Prefeitura orienta motoristas e pedestres a respeitarem a sinalização no novo trecho e reforça que a medida tem como meta equilibrar as demandas do comércio, da mobilidade e da segurança viária.