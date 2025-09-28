28 de setembro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
AOS DOMINGOS

Birigui transfere tradicional feira-livre para a Rodoviária Velha

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Prefeitura de Birigui
Mudança começa hoje e busca melhorar trânsito e estrutura para feirantes
Mudança começa hoje e busca melhorar trânsito e estrutura para feirantes

A Prefeitura de Birigui, anunciou a mudança de local da tradicional feira-livre de domingo. A partir desse domingo (28), o evento passará a ser realizado na rua Bandeirantes, no trecho entre a rua Siqueira Campos e a avenida Nove de Julho, na área da antiga rodoviária.

Até então, a feira acontecia na rua Roberto Clark, mas a alteração foi definida após acordo com os feirantes. A proposta é oferecer melhores condições de acomodação aos comerciantes e, ao mesmo tempo, garantir maior fluidez ao trânsito local, já que o bloqueio comprometia o acesso à rotatória das ruas São Paulo e Fundadores durante o período da feira.

A Prefeitura orienta motoristas e pedestres a respeitarem a sinalização no novo trecho e reforça que a medida tem como meta equilibrar as demandas do comércio, da mobilidade e da segurança viária.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários